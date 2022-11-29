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Vatandaşlara KADES tanıtıldı
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.
ZONGULDAK 29.11.2022, 15:43
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Caddesinde Gazipaşa Caddesinde stant kurdu.
Ekipler stantta vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES)’i tanıttı.
Öte yandan ekipler bazı vatandaşlara KADES’i cep telefonlara kurulmasına yardım etti.
Tanıtım stantının 3 gün boyunca Gazipaşa Caddesinin farklı yerlerde olacağı öğrenildi.