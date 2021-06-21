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Valilik personeline ilkyardım eğitimi verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli sağlık personelleri tarafından valilik binasında çalışan personellere yönelik geniş kapsamlı olarak ilkyardım eğitimi verildi.

ZONGULDAK 21.06.2021, 13:10
Valilik personeline ilkyardım eğitimi verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli sağlık personelleri tarafından valilik binasında çalışan personellere yönelik geniş kapsamlı olarak ilkyardım eğitimi verildi.

Valilik toplantı salonunda güzel bir organizasyon altında düzenlenen ve iki gün süren eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Paramedik Merve Ocaklı, Ebe Feride Baş, Acil Tıp Teknisyeni Hülya Çetin Özoğlu tarafından teorik ve maketler üzerinde uygulamalı olarak verilen eğitimde çalışan personellere olay yeri ve hasta yaralı değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, hasta yaralı taşınması, yanık, donma, sıcak çarpması, zehirlenmeler, boğulmalar, kırık çıkık, hayvan ısırıkları gibi konularda geniş kapsamlı olarak eğitim verildi.
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