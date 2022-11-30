Vali Tutulmaz, "Yeni OSB ve sanayi alanlarına ihtiyaç var"

ZONGULDAK (İHA) – Vali Mustafa Tutulmaz” Alaplı’nın yeni ikinci Organize Sanayi Bölgesinin çalışmalarına şimdiden başlanmalıdır” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Alaplı ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Tutulmaz Alaplı ticaret Odasını ziyaret etti. Burada OSB’lerin önemine vurgu yapa Vali Mustafa Tutulmaz,” Organize Sanayi Bölgelerinin bir takım önemli avantajları var. Bir OSB’nin kurulma aşamasına gelmesi 2-3 yıl sürüyor. O nedenle şimdiden yeri ayarlamak gerekiyor. En büyük sorunumuz il ve ilçemizde 100 dönümlük araziler bulamıyoruz. O nedenle gecikmeler oluyor. Alaplı 2.ci OSB olmuş olsa hemen dolar, bundan en ufak kuşkumuz yok. Bölgemizde yatırımcı ve sanayici mevcut dolayısıyla yetişmiş insan gücümüzde var. Bunlar bölgemizin avantajları. Alaplı OSB’de sona gelindi” ifadelerini kullandı.

‘Bölge yakın mesafeli ile tanıtım yapılıyor’ Doğu Karadeniz’e karşı yakın Karadeniz sloganıyla turizmde atağa geçildiğini de kaydeden Vali Tutulmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Turizm konusunda biz Yakın Karadeniz slogan unu kullanıyoruz. Turizm sadece devlet eliyle değil kamu ve özel sektör yoluyla da olur. Devlet olarak turizm bir iş kolu değil. Devlet alt yapıyı yapar, yatırımı özel sektör ve girişimcilere düşüyor. Doğu Karadeniz’in tüm özellikleri burada mevcut ancak doğur Karadeniz direkt yakından ötürü tercih ediyorlar. Biz Karadeniz’e gitmeniz için uzağa gitmemize gerek yok diyoruz. Burada yakın Karadeniz var diyoruz. Önemli girişimlerimiz oldu. Maden ocağını turizme kazandırdık.”

Yapılan konuşmaların ardından Vali Tutulmaz’a Ocak tarafından ilçeye has yöresel ürünler hediye edildi.