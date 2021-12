Vali Tutulmaz; "Sizler ara eleman değil aranan elemansınız"

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ZTSO) proje okulu olan; Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan ZTSO tarafından 508 öğrenciye iş önlüğü ve 120 öğrenciye ise eğitim malzemesi desteğinde bulunuldu.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, okul müdürü Muhammet Yıldız ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Muhammet Yıldız yaptığı konuşmada öğrencilere verilen destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir’de yaptığı konuşmada, sanayinin eleman ihtiyacının karşılanması konusunda mesleki eğitimin çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Evet Meslek Lisesi’nin eğitimi zordur biraz baş etmek ister uğraş ister ama yetiştikten sonra size artık sıkıntı yok. Gittiğiniz her yerde işinizi çok rahatlıkla yapabilecek bir konuda olduğunuz zaman aranan unutmayın. Sizlere eskiden ara eleman denilirdi sanayide ama şu an ara eleman değil aranan eleman deniyor. Sanayi firmalarının hep ziyaret ediyorum ve hepsi nitelikli işgücü aradığını ama bulamadığını ifade ediyor. Bu ülkede inanın işsizlik yok nitelikli eleman işsizliği var. Nitelikli eleman ihtiyacı var ama. ben her şeyi yapabilirim diyen adama iş yok. Ayrıca Filyos projesi şu anda devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda nitelikli işgücüne büyük oranda ihtiyaç duyulacak."

Törenden sonra Vali Mustafa Tutulmaz, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile birlikte okul müzesini ve atölyelerini ziyaret etti ve okul müdürü Muhammet Yıldız’dan müze hakkında bilgi aldı.