Vali Tutulmaz, ‘KADES programına ilgiyi arttırmalıyız’

25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası mücadele günü kapsamında madenci anıtı önünde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü iş birliği ile program düzenlendi.

Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Aile Sosyal Politikalar Müdür Vekili Veli Köktürk, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, daire müdürleri, jandarma ve kadın polisler katıldı.

Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ‘KADES’ programının önemi vurgulayarak kadınla karanfil dağıttı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,” Kadınlarımızın herhangi bir risk karşılığında bu işlerime rahatlıkla ulaşacağı bir program. Bunu bütün kadınlarımızın indirmesini istiyoruz. Basın mensuplarının desteklerini bekliyorum. Şu ana kadar ilimizde 10 bin kişi indirdi. Bizim bu potansiyeli arttırmamız gerek ”dedi.