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Vali Tutulmaz, “Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ZONGULDAK 09.05.2021, 11:59
Vali Tutulmaz, “Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşamın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacımız, değerli annelerimizin ‘’Anneler Günü’’ nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Aile yapımızın temel direği, karşılıksız sevgi ve fedakârlık simgesi, değerli annelerimiz hayatımızın en güzel ve özel varlığıdır. Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır. Yaşamları boyunca yüreğindeki sonsuz şefkat ve özveri ile sevinç ve hüznümüzü paylaşan, merhamet ve sabrın sonsuzluğunu içinde taşıyan, koruyan, gözeten annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan anneleri olmak üzere tüm annelerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum.”
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