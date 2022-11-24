Üniversite öğrencilerine mülakat teknikleri eğitimi

Zonguldak’ta makine mühendisliği bölümü öğrencilerine özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verildi.

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü’nün Genç İstihdam protokolü doğrultusunda "CNC Programlama" kursu kursiyerlerine ve ZBEÜ Makine Mühendisliği Bölümü 1. ve 3. sınıf öğrencilerine özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verildi. İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından verilen eğitimde, “iş arama refleksi kazanma, etkili öz geçmiş hazırlama ve sosyal ağ profili oluşturma, mülakatlarda beden dili ve iletişim, yetkinlik bazlı mülakatlarda Star Tekniği” konu başlıklarında bilgilendirme yapıldı. Mülakat provası uygulaması ile etkinlik sona erdi.