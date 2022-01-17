Turnuvada Kdz. Ereğli GSK’ye 3 madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan “U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuva’sı” 15-16 Ocak tarihlerinde, Edirne Kapalı Spor Salonun’da 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Turnuvada U12 Kızlar Kılıçta Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Alya Nehir Özoğul 2’nci olarak gümüş madalya, U12 Erkekler Kılıçta ise Şükrü Emre Ergin 6. ve Efe Nuri Demirtaş‘ta 8. olarak bronz madalya sahibi oldu. Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını; Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Savaş Üner, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Yıldırım ile Şahin Kirbiç, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Caner, TEF Teknik Kurul Üyesi Ali Yasin Bayram, Edirne Eskrim İl Temsilcisi İskender Berrak ve Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Mehmet Onay’ın elinden aldı.

Kulüp Başkanı Murat Ergin, yaptığı açıklamada, "Edirne’de düzenlenen açık kılıç turnuvasında madalya alan sporcularımızı, ailelerini ve Antrenörümüz Furkan Unutan’ı tebrik ederim. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim" dedi.