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Tırın dorsesinden düşen briketler kazaya yol açtı: 4 yaralı

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR TIRIN DORSESİNDEN DÜŞEN BRİKETLERE ÇARPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE YOLCU OLARAK BULUNAN TOPLAM 4 KİŞİ YARALANDI.

ZONGULDAK 08.10.2020, 14:06
Tırın dorsesinden düşen briketler kazaya yol açtı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tırın dorsesinden düşen briketlere çarpan otomobil kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza Ereğli Devrek arası karayolunun Soğanlıyörük Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre C.C.T idaresindeki 67 TY 658 plakalı tırın dorsesinden viraja girdiği sırada briketler düştü. Yola düşen briketlerden kaçamayan Y.U İdaresindeki 67 TV 355 plakalı Fiat Linea marka otomobil kaza yaptı. Kazada sürücü Y.U ile birlikte otomobilde bulunan kızları E.U, N.U ve N.U’nun kızı Z.M. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri kazaya yol açan tır sürücüsünü ifadesinin alınması için karakola götürürken, kaza yapan otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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