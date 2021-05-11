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Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrildi. Tonlarca mıcırın yola saçıldığı kaza nedeniyle D-010 karayolu 2 saat ulaşıma kapandı.

ZONGULDAK 11.05.2021, 22:10
Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrildi. Tonlarca mıcırın yola saçıldığı kaza nedeniyle D-010 karayolu 2 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Alaplı Akçakoca Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesinden Ereğli’ye yeni yol yapımı için mıcır taşıyan Hakan Ş. idaresindeki 81 AA 315 plakalı tır, D-010 Karadeniz sahil yolu Çayağzı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada, tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, mıcırların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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