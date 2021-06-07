banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli Başkanlığı işbirliği ile üyeleri tanışma ve ticareti geliştirme toplantısı düzenledi.

ZONGULDAK 07.06.2021, 16:58
Ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli Başkanlığı işbirliği ile üyeleri tanışma ve ticareti geliştirme toplantısı düzenledi.

MÜSİAD Kdz. Ereğli ve Manisa Başkanlığı, “Üyeler Tanışıyor, Ticaret Gelişiyor” sloganı ile ticaret ve işbirliğini geliştirme toplantısı düzenledi.

20 üyenin katılımı ile gerçekleşen toplantıda bir araya gelen üyeler bölge sorunları ve ekonomi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Zoom üzerinden yapılan toplantı sonucunda, Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdulkadir Çınar ve Manisa Başkanı Abdurrahman Rüzgar, programa katkı ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ettiler.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu