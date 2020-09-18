Tersanede iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre tersane içinde çalıştığı esnada yüksekten düşen Halil B.(31) yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halil B.’ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.