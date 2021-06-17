banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!

Terminalde heyelanlar devam ediyor

Zonguldak’ta 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağanak yağış nedeniyle küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

ZONGULDAK 17.06.2021, 12:05
Terminalde heyelanlar devam ediyor

Zonguldak’ta 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağanak yağış nedeniyle küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Zonguldak’ta sağanak yağış nedeniyle geçtiğimiz aylarda 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs terminalinde heyelan meydana geldi. Zonguldak Belediyesi de heyelanlara önlem almak amacıyla terminali kısa süreli kapattı. Ardından ekipler terminalin arkasına şist önlemi alarak yeniden terminali hizmete açtı. Diğer yandan dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle terminalde yeni heyelanlar meydana geldi. Ağaçlık alandan kopan taş ve toprak parçaları yaya yoluna kadar düştü. Oluşan yeni heyelanlar vatandaşları da tedirgin etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493