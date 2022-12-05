Tazminat isteyen işçiler "belirli süreli sözleşme" imzalamış

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı’nda Sakarya Gaz projesinde yer alan firmada 40 işçinin ihbar tazminatı verilmeden işten çıkartıldığı iddiaları üzerine firma üstlenilen işin belirli sürede sona erecek projede yer aldığını açıkladı. Firma, "Belirli süreli iş sözleşmelerinin bir süre sonrs ya da iş sonunda tamamlanacağı çalışanlarımızca en başından itibaren karşılıklı olarak bilindiğinden bu sonuca dair ihbar veya karşılığı ihbar tazminatı yükümlülüğün olmadığı mevzuatı gereğidir" ifadelerine yer verdi.

İddialara göre Filyos Limanı’nda iş yapan Ceynak Lojistik A.Ş şirketinde çalışan 40 personel ihbar süreci verilmeden işten çıkartıldığını öne sürdü. İşçiler haklarını savunacaklarını söylerken firma konunun kamuoyuna yansıması üzerine açıklamada bulundu. Firma, 72 bin ton gaz hattı borularının gemilerden tahliyesi, depolanması ve tekrar gemilere yüklenmesi hizmetinin yürütüldüğünü ve üstlenilen işin belirli bir sürede sona erecek projede yer aldığını ifade etti.

Firma yetkilileri, belirli süreli iş sözleşmelerinin bir süre yada iş sonunda tamamlanacağının karşılıklı olarak bilindiğinden sonuca dair ihbar veya karşılığı ihbar tazminatı yükümlülüğünün olmadığını ifade etti.

Sahada çalışacak personel ile bu durumun karşılıklı olarak görüşüldüğü ve bu doğrultuda belirli süreli iş sözleşmelerinin imzalandığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz, Filyos Limanında gerçekleşecek “Sakarya Projesi doğal gaz hattı borularının gemilerden tahliyesi, depolanması ve tekrar gemilere yüklenmesi hizmetini” alt yüklenici olarak üstlenmiştir. Dolayısı ile üstlenilen iş belirli bir sürede sona erecek bir proje kapsamındadır. İşverenliğimiz altında sahada çalışacak personel ile bu durum teati edilmek suretiyle, proje işine uygun belirli süreli iş sözleşmeleri imza edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta; ’belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması belirli süreli iş’ kabul edilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinin bir süre ya da iş sonunda tamamlanacağı çalışanlarımızca en başından itibaren karşılıklı olarak bilindiğinden bu sonuca dair ihbar veya karşılığı ihbar tazminatı yükümlülüğün olmadığı mevzuatı gereğidir. Projenin Üst İşvereni tarafından iş sürelerine ve projenin tamamlanması kuralına uygun olarak işin sona erdiğinin şirketimize ihbar edilmesi üzerine, başarılı şekilde sonuçlandırılan projede en önemli paya sahip olan çalışanlarımız ile yolların ayrılması gerekliliği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Uluslararası derecede önemli bir projede görev almanın verdiği sorumluluklarına uyan Şirketimiz, çalışanlarımız ile olan iş sözleşmelerini de hukuka uygun olarak en başında teati ederek yürürlüğe almış ve uygun şekilde sonuçlandırmıştır."