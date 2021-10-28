Son Dakika
SANKO HOLDİNG 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI GAZİANTEP’TE TARİH VE SANAT DOLU ÖZEL BİR ETKİNLİKLE KUTLADI
Silahla oynarken kendini vurdu
Zonguldak Kilimli ilçesinde bir kişi, oynadığı silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.
ZONGULDAK 28.10.2021, 22:52
Zonguldak Kilimli ilçesinde bir kişi, oynadığı silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.T. (55) isimli şahıs, dededen kalma silahını kurcalarken silah ateş aldı. Elinden yaralanan adam, hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilimli Semt Polikliniğine getirilen buradan da ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen B.T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.