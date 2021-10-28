Silahla oynarken kendini vurdu

Zonguldak Kilimli ilçesinde bir kişi, oynadığı silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.T. (55) isimli şahıs, dededen kalma silahını kurcalarken silah ateş aldı. Elinden yaralanan adam, hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilimli Semt Polikliniğine getirilen buradan da ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen B.T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.