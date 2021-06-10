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Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenmiş olan “Afetler ve Etkileri” temalı Türkiye geneli ödüllü yarışmada Alaplı merkez ortaokulu 7.sınıf öğrencilerinden Ebrar Atakul şiir kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

ZONGULDAK 10.06.2021, 15:31
Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenmiş olan “Afetler ve Etkileri” temalı Türkiye geneli ödüllü yarışmada Alaplı merkez ortaokulu 7.sınıf öğrencilerinden Ebrar Atakul şiir kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Merkez Ortaokulu Müdürü Mehmet Kaymakçı paylaştığı mesajda , " 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen ortaokullar arası şiir yarışmasında Alaplı Merkez Ortaokulundan 7. Sınıf öğrencimiz Ebrar Atakul Türkiye birincisi olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Emeği geçen Türkçe öğretmenimiz Tuğba Yüksel’i tebrik ederim. Bu tip başarılar hem öğrencilerimizi hem de bizleri her zaman gururlandırmıştır.’’ dedi.Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu başarıyı göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimiz Ebrar Atakul’u tebrik eder, emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim" dedi.
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