banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı

Şemsi Denizer mezarı başında anılacak

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer mezarı başında anılacak.

ZONGULDAK 05.08.2022, 10:55
Şemsi Denizer mezarı başında anılacak

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer mezarı başında anılacak.

1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü’nün lideri Şemsi Denizer için anma töreni, 6 Ağustos 2022 tarihinde Saat: 11:00’de Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü’nde bulunan kabri başında düzenlenecek.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu