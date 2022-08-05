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Şemsi Denizer mezarı başında anılacak
Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer mezarı başında anılacak.
ZONGULDAK 05.08.2022, 10:55
Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer mezarı başında anılacak.
1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü’nün lideri Şemsi Denizer için anma töreni, 6 Ağustos 2022 tarihinde Saat: 11:00’de Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü’nde bulunan kabri başında düzenlenecek.