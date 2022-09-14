Rektör Özölçer, ZBEÜ anaokulu açılış törenine katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite bünyesindeki Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulunun 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Açılışta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademik-idari personel, öğrenciler ve veliler yer aldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriyi izleyen Rektör Özölçer, sınıfları gezerek çocuklarla fotoğraf çektirdi. 2021-2022 yılı Eğitim- Öğretim Dönemi hakkında Anaokulu Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir’den bilgi alan Rektör Özölçer, emeği geçenlere teşekkür ederken, çocuklara da başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Açılışın ardından Hastanenin Onkoloji Servisine ziyarette eden bulunan Rektör Özölçer, hastalarla görüşüp doktorlarından durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Rektör Özölçer’e eşlik eden Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Semra Demir Akca ve Prof. Dr. Burak Bahadır’la da onkoloji servisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunan Rektör Özölçer, yaklaşık bir saat sonra hastaneden ayrıldı.