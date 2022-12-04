Rektör Özölçer, 4 Aralık Madenciler Günü’nü kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mesajında 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayarak şöyle dedi:

“Onlar, yeryüzü ısınsın diye yerin altındaki o soğuk ve kapkaranlık ocaklarda saatlerce emek veren kahramanlar Onlar, gün ışığına duydukları hasreti yer altında hayal ederek çalışan emektarlar Alın terini kömür karasıyla birleştiren, bir avuç kömür için ömrünü hiçe sayan madencilerimize selam olsun. Verdikleri emeklerin gerektiği şekilde karşılık bulduğu, yaşam haklarının güvence altına alındığı, iş güvenliğinin yüksek potansiyelde karşılandığı bir çalışma ortamı temennisiyle, emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin ‘4 Aralık Madenciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlarım. Yakın zamanda Amasra’da meydana gelen ve yüreklerimizi yakan maden kazasında vefat eden 41 maden işçimizi ve maden ocaklarında hayatını kaybeden diğer tüm maden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, bu üzücü hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını temenni ederim. Kömürün kahramanlarına saygılarımla.”