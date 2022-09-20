Rektör Özölçer, 30. yıl etkinlikleri için dekanlarla bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin 30’uncu yılını doldurması vesilesiyle Ekim ayında düzenlenecek olan etkinliklerin ayrıntılarını görüşmek üzere dekanlarla bir araya geldi.

Senato Salonunda başlayan toplantıda Rektör Özölçer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, fakültelerin 30’uncu yıl doğrultusunda daha önce belirlenen faaliyet hazırlıklarının son durumu görüşülürken, programa dahil edilebilecek yeni faaliyetler konusu da tartışıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Özölçer, 1992’de Karaelmas olarak kurulan üniversitenin, bu yıl 30’uncu yılını kutlamaktan büyük gurur duyduklarını ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek faaliyetlerin üniversitenin bu gururuna yakışır etkinlikler olması gerektiğini söyledi. Bu süreci en iyi şekilde yürüteceklerine inandığını dile getiren Rektör Özölçer, dekanlardan ve diğer birim temsilcilerinden titiz çalışmalar beklediğini belirtti.