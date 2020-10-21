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Rektör Çufalı, Yeşil ile bir araya geldi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA ÇUFALI GMİS GENEL BAŞKANI HAKAN YEŞİL İLE BİR ARAYA GELDİ.

ZONGULDAK 21.10.2020, 15:51
Rektör Çufalı, Yeşil ile bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Genel Sekreter Hayri Bulazar, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu. Ziyarette GMİS ile Üniversite işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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