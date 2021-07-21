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Protokol üyeleri şehit ailesi ile bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler şehit P.Yzb.Hasan Hatıl’ın annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl’ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

ZONGULDAK 21.07.2021, 15:35
Protokol üyeleri şehit ailesi ile bir araya geldi
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler şehit P.Yzb.Hasan Hatıl’ın annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl’ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, İl jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte Şehit P.Yzb.Hasan Hatıl’ın annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl’ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek, bayramlarını kutladılar.
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