Posbıyık, Sanat Sokağı’nı ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanat sokağını ziyaret ederek, sanatçılar ile bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil şeridine kurulan sanat sokağı her geçen gün çeşitlenerek çekim merkezi haline geliyor. Ayrıca Sanat Sokağı’na açılan üç yeni ahşap kulübede, bu atölyelerde üretilen ürünler için satış imkanı getirildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sanat Sokağı’nı ziyaret ederek, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kdz. Ereğli’de Sanat Sokağı giderek çeşitleniyor, halkın uğrak yeri haline geliyor. Ahşap ürünlerden, oyuncağa, naht sanatından, sedef kakma çalışmalara, bastondan, el işlemelerine kadar büyük bir çeşitliliğe sahip olan Sanat Sokağı’nda şimdi de cam, seramik ve sepet ürünleri yer alıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Evleri’nde açtığı seramik ve cam atölyeleri ile sepet kursunda eğitimden geçen kursiyerler ürünlerini Sanat Sokağı’na açılan üç yeni ahşap kulübede satma imkanına sahip oldular. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ile birlikte Sanat Sokağı’ndaki bütün stantları tek tek ziyaret ederek, sanatçılarla sohbet etti. Akşam saatlerinde seramik sanatçılarının seramik tornasındaki canlı performansları ile cam sanatçılarının cam üfleme gösterileri büyük ilgi gördü. Sanat Sokağı ressamlar için de uygun bir mekan haline geldi. Bu amaçla tuvallerini ve boyalarını koyabilecekleri bir stant oluşturuldu.

Sanat sokağının giderek geliştiğini belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, üretilen ürünlerin satışa sunulduğunu duyurdu. Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sanat Sokağı giderek gelişiyor. Seramik atölyesi devreye girdi. Yapılan hediyelikler burada teşhir edilmeye ve satılmaya başlandı. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örme geleneği canlandırıldı, Cumhuriyet Halk Evleri’nde kurslarla öğrencilere öğretildi. Şimdi çok orijinal sepetler üretiliyor, teşhir ve satışı yine burada yapılıyor. Yine cam atölyesini Halk Evleri’nde kurduk ve burada da gösteri yapıyoruz. Camın nasıl şekillendirildiğini herkes burada yakından görebilecek. Burada camdan üretilen kolye, biblo gibi çeşitli cam ürünlerin satışı da yapılıyor. Sanat Sokağı’nda sanatçılarımız birbirinden güzel ve çeşitli üretimler yapıp sergiliyorlar. Ahşap hediyelikler, tahta yakma, naht, sedef kakma, el işlemeleri, baston, boncuk işlemeli kabaklar, takılar çeşit çeşit Ereğli halkına seslenmek istiyorum; Bir komşusuna, yeni kurulan bir eve hediye götürmek istiyorlarsa direkt olarak buraya gelmeleri lazım, gördüklerine şaşıracaklar. İnanılmaz eserler ve çeşitlilik var burada. Aynı zamanda bu sanatçılara belediye olarak çok özen gösteriyor, destekliyoruz; kira, elektrik parası almıyoruz. Maliyetleri de ucuza geldiği için ucuza satış yapıyorlar. Çocuklarınıza, komşularınıza, dostlarınıza hediye alabilirsiniz. Farklı dallarda üretim yapan sanatçıları da buraya çekmeyi planlıyoruz. Müzik için güzel bir mekan oluşturduk. Demirden, sacdan heykeller var. Zaman zaman müzik yapılıyor. Işıklandırmalarla da tam bir sanat sokağı havasına sokmaya çalışıyoruz. Bu sanat sokağını mutlaka gezmeniz gerekir. Çocuklarınıza yaş günlerinde ya da farklı zamanlarda oyuncak mı almak istiyorsunuz. El imalatı çok güzel oyuncaklar yapıyorlar burada. Orijinal, çocuklarınızın mutlu olacağı oyuncaklar. Gelip Sanat Sokağı’nda bu arkadaşlarımızı ziyaret etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bütün Ereğli’ye sesleniyorum hediyelerinizi buradan temin edebilirsiniz.”