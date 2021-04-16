Pazarın günü değişince beklenen ilgiyi görmedi

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halk pazarının gününün değişmesi nedeniyle vatandaşlar beklenen ilgi göstermedi.

Zonguldak’ta Soğuksu semtinde her Çarşamba ve Cumartesi günü yiyecek pazarı halkın hizmetine sunuluyordu. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarın günü değiştirilerek Çarşamba ve Cuma gününe çekildi. Pazarın gününün değişmesi nedeniyle pazar beklenen ilgiyi görmedi. Fiyatların uygun olmasına rağmen vatandaş yiyecek pazarına beklenen ilgiyi göstermedi.Fiyatlar şu şekilde tezgahlarda yerini aldı: Patates 5TL, Domates 7.5TL, Salata 7 TL, Portal 5TL ve Elma 5TL’