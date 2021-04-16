banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Pazarın günü değişince beklenen ilgiyi görmedi

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halk pazarının gününün değişmesi nedeniyle vatandaşlar beklenen ilgi göstermedi.

ZONGULDAK 16.04.2021, 14:48
3
Pazarın günü değişince beklenen ilgiyi görmedi

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halk pazarının gününün değişmesi nedeniyle vatandaşlar beklenen ilgi göstermedi.

Zonguldak’ta Soğuksu semtinde her Çarşamba ve Cumartesi günü yiyecek pazarı halkın hizmetine sunuluyordu. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarın günü değiştirilerek Çarşamba ve Cuma gününe çekildi. Pazarın gününün değişmesi nedeniyle pazar beklenen ilgiyi görmedi. Fiyatların uygun olmasına rağmen vatandaş yiyecek pazarına beklenen ilgiyi göstermedi.Fiyatlar şu şekilde tezgahlarda yerini aldı: Patates 5TL, Domates 7.5TL, Salata 7 TL, Portal 5TL ve Elma 5TL’
banner478
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu