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Pazarda fiyatlar el yaktı

Zonguldak’ta Soğuksu’da kurulan halk pazarında fiyatların pahalı olması vatandaşların alım gücünü düşürdü.

ZONGULDAK 16.10.2021, 13:31
Pazarda fiyatlar el yaktı

Zonguldak’ta Soğuksu’da kurulan halk pazarında fiyatların pahalı olması vatandaşların alım gücünü düşürdü.

Zonguldak’ta her Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu’da kurulan halk pazarında fiyatların pahalı olması vatandaşın alın gücünü düşürdü. Öte yandan bazı vatandaşlar ucuz ürün almak için pazarlık yaparken bazı vatandaşlar ise yükselen fiyatlara dert yandı.

İşte pazar fiyatları şu şekilde;

‘Marul 7,5 TL, Soğan 2TL, Patates 2,5TL Domotes 7,5 TL, Ispanak 8 TL’

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