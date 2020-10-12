Palamut borsayla yarışıyor, tezgahlarda 20 liradan alıcı buldu

Zonguldak’ta tezgahlardaki palamut fiyatları tavan yaptı. Geçen hafta tanesi 10 liraya satılan palamut 20 liradan alıcı buldu.

Zonguldak kent merkezinde hava muhalefeti sebebiyle balığın az olması palamut fiyatını yükseltti. Tezgahlarda yer alan palamut fiyatı cep yaktı. Denizde balığın çok olduğunu ama eskisi gibi ağa gelmediklerini söyleyen Merkez balıkhanesinde esnaflık yapan Bayram Yılmaz fiyatların bu yüzden arttığını söyledi. Tezgahları amatör balıkçıların tuttuğu balıklarla doldurduklarını söyleyen Yılmaz, "Balık başlangıcında görünüş çok güzeldi. Denizde balığın çok olduğu herkes biliyor ama balık eskisi gibi ava gelmiyor. Vatandaş merak ettiği ise dün 10 liraya satılırken bugün neden 20 lira. Balık az olduğu zaman aynı altın gibi inip çıkabiliyor. Dünyanın en ağır mesleği biri madencilik ikincisi ise balıkçılıktır. Pandemi dolasıyla insanlar çarşıya inmeye korkuyor. Vatandaşlar eldivenle balık ayıklayanları görebilsem balık alabilsem diyor. Hava şartları pek müsait olmadı. Denizin karışması gerekiyor. Balıklar ava gelmiyor. Amatör balıkçılar olmasa biz tezgahlarımız kapatmıştık. İnşallah balık bolluğu olur’’ dedi.