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Özdolap; hemşireler gününü kutladı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ŞENAY ÖZDOLAP ÇOBAN HEMŞİRELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.

Özdolap; hemşireler gününü kutladı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ŞENAY ÖZDOLAP ÇOBAN HEMŞİRELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.

12 Mayıs 2020 Salı 14:38
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Özdolap; hemşireler gününü kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban Hemşireler Günü’nü kutladı.

Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban şunları söyledi: “Florence Nightingale’in de doğum günü olduğu bilinen 12 Mayıs tarihi her yıl tüm dünyada Uluslararası Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. 2020 yılı ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından Hemşire ve Ebe Yılı ilan edilmiştir. Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını Dünyada ve ülkemizde hemşirelerin sağlık profesyonelleri içindeki önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu süreçte kritik rol üstlenen hemşire ve ebelerimize minnetimiz sonsuzdur. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin her türlü özveri ve gayretle çalışan hemşerilerimizin "Hemşireler Gününü" kutlarım. İyi ki varsınız.”

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