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Oyuncak evi büyük ilgi görüyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından 2 Temmuz’da açılışı yapılan Oyuncak Evi yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Atölye programı bayram sonrasında duyurulacak.

ZONGULDAK 12.07.2021, 18:58
Oyuncak evi büyük ilgi görüyor
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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından 2 Temmuz’da açılışı yapılan Oyuncak Evi yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Atölye programı bayram sonrasında duyurulacak.

Oyuncak Evi’nde Ağustos ayı itibarıyla atölye çalışmaları başlıyor. Atölye programı her ay, önceden duyurulacak ve velilerin başvuruları alınacak. Her Cumartesi farklı bir konuda çocuklar eğitmenlerin gözetiminde bu çalışmalara katılabilecek.

Camdan, sepete, tahta oyuncaktan, dramaya kadar pek çok sürpriz var. Programın son hali, hangi konularda hangi tarihlerde atölye çalışmaları yapılacağı bayram sonrasında açıklanacak.
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