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Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

ZONGULDAK 02.10.2020, 15:02
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Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavaklık Mahallesi, Devrek Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tescilsiz motosiklet sürücüsü B.K. hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ışıklarda duran sürücüsü H.E. olan 67 LK 339 plakalı kamyona çarptı. Motosiklet sürücüsü B.K ve yanındaki eşi S.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları ilçedeki devlet hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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