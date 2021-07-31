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MHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde MHP’den istifa eden Belediye Meclis üyesi Abdullah Cebeci, AK Parti’ye geçti.

ZONGULDAK 31.07.2021, 20:13
MHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde MHP’den istifa eden Belediye Meclis üyesi Abdullah Cebeci, AK Parti’ye geçti.

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nda düzenledikleri istişare toplantısının ardından Ormanlı beldesine geçti. Ormanlı Belediye Binası’nda Belediye Başkanı Bayram Başol tarafından karşılanan vekiller, partililer ile bir araya gelerek bölge sorunları ve talepler konusunda bilgi alışverişinde bulundu. MHP’den istifa eden Ormanlı Belediye Meclis Üyesi Abdullah Cebeci, belediye binasındaki tören ile AK Parti’ye geçti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile Cebeci’nin imzaları atması sonrası AK Parti Zonguldak milletvekilleri Türkmen, Çolakoğlu ve Uçar tarafından tebrik edildi.

AK Partili vekiller daha sonra, partilerinin belde başkanlığını ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden milletvekilleri, selden zarar gören bölgeleri inceledi.
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