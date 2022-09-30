MHP’li Kaplan; "Belediye asli görevini yerine getirmeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çaycuma İlçe Başkanlığından Çaycuma belediyesi ile alakalı açıklama yapıldı.

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Çaycuma Belediyesini asli görevlerini yetirmeyi davet ederek; " Belediyeler ve yerel yönetimler vatandaşa hizmet için kurulmuştur. Çaycuma belediyesi yönetimi vatandaşın emanet ettiği bütçeyi gereksiz yere kullanarak, emanete sahip çıkamamaktadır. Belediyenin en çok sorumlu olduğu hizmet yoldur. Çaycuma Belediyesi’nin bu kadar yol sorunu yaşaması bunun en güzel örneğidir. Vatandaşın en sık kullandığı Çaycuma Devlet Hastanesi yolu, ana caddeler dışındaki arka caddeler, şehir merkezine uzak olan cadde yollarının yanı sıra özellikle son zamanlarda çok gündemde olan Belediye’nin öncülüğünde yapılan Sofia evlerine ait olan yolun yapılamaması belediyedeki yönetim hatalarının bir göstergesidir. "Yaptık" dedikleri yolun imar uygulaması var mıdır ? Sofia Evlerine belediyenin "Yaptık" dediği yolun eğimi ve yapısı, yol statüsüne uygun mudur ? Normal bir müteahhit bu binaları yapmış olsa, bu haliyle ruhsat verecek miydiniz ? Binaların içlerinde ve çevresinde bu kadar eksik ve sıkıntı varken, bu binaları kimler kontrol etti ve ruhsat verdi ?

Vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılan belediye bütçesi milli servettir. Millî servetin doğru şekilde kullanılması, vatandaşa karşı en önemli sorumluluktur. Görevini düzgün yapmayan belediye yönetimi bu sorumsuzluk karşısında kendini sorgulamak yerine, kendisini uyaran, site sakinlerine, medya mensuplarına ve belediye personeline üsluba ve kamuya uygun olmayan açıklamalar ve beyanlar ile saldırmaktadır. Yolu yapmanız gereken yerde, belediyenin aracının kayması sonucu, belediye personeline soruşturma açmak, belediyenin içine düştüğü aciz durumu göstermektedir. Belediye yönetimini acilen asli görevini yapmaya, beyhude çabalar yerine Çaycuma’nın sorunları ile uğraşmaya davet ediyoruz" dedi.