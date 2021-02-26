banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları

MEYTAP Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak’ta Meslekî Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ZONGULDAK 26.02.2021, 18:04
3
MEYTAP Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak’ta Meslekî Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Meslekî Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı, Zonguldak Merkez Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali Tosun, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Gelen Sekreteri Taner Arslan, sektör ve işletme temsilcileri ile Mesleki Teknik Eğitim alanındaki Okul ve Kurum Müdürleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun programın açılış konuşmasını yaptı. Tosun yaptığı açıklamada “2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Bakanlığımız; Mesleki Teknik Eğitimi ayrı bir tema olarak alarak Mesleki Teknik Eğitimdeki hedefleri yeniden belirlemiştir. Mesleki ve Teknik Eğitime Atfedilen Değerin Artırılması, Yurt Dışında Yatırım Yapan İş İnsanlarının İhtiyaç Duyduğu Meslek Elemanları Yetiştirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğitim-İstihdam-Üretim İlişkisi Güçlendirilmesi, Yerli ve Millî Savunma Sanayisinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesi, Mesleki Teknik Eğitime özgü müfredatın yeniden yapılandırılması gibi hedeflere baktığımızda; iş gücü piyasasının beklediği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde Mesleki Teknik Eğitim alanında verilen eğitimin kalitesinin artırılması, artan eğitim kalitesi ile birlikte eğitim-istihdam ve üretim koordinasyonun sağlanması Meslekî Eğitime atfedilen değerin artırılması açısından önem arz ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla hayata geçirilen, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün nitelikli iş gücünün yetişmesi için önemli bir fırsat. Mesleki Eğitimdeki yeni gelişmeler, bu gelişmelerin işletmelerimiz açısından faydaları, işgücü piyasasındaki meslek grupları ve iş sektörlerinin beklentilerinin, taleplerinin alınması ve aranan insan kaynağının Meslek Liselerimizde nitelikli olarak yetiştirilmesi, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki Mesleki ve Teknik Eğitime dair hedeflerin gerçekleşmesi, okullarımız ile iş sektörleri, işletmelerimizin işbirliklerinin yönetimi adına özel katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ise konuşmasında, “Millî Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime büyük önem verdiğini ve bu kapsamda çok önemli çalışmaların hayata geçirdiğini belirterek, “09.12.2016 tarihinde 6764 sayılı Kanun ile Meslekî ve Teknik Eğitimin iyileştirilmesi amacıyla alınan düzenlemelerle 2023 Eğitim Vizyonu ile başlattığımız hedef ve eylemleri gerçekleştirmek üzere son 3 yıldır büyük bir gayretle çalışmalarımızı tamamladık. Bunun da meyvelerini almaya başladık. İşgücüne, çalışanlara ve gençlerimize büyük avantajlar sağlayan bu çalışmaları anlatmak ve faydalanıcı sayısını arttırmak üzere illerimizde siz değerli iş ve meslek insanları ile toplantılar yapmak ve birebir görüşmelerde bulunmak üzere sahaya çıktık. Mesleki Eğitimin alanının güçlendirilmesi 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesine ve mesleğin uygulayarak öğrenilmesi konusuna büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin özlük hakları, diplomalar, işletmelere teşvik gibi kısa, orta ve uzun vadede ülkemizin istihdam sorununa çözüm olacak ve üretimden sanayiye yansımalarını her alanda göreceğimiz birçok yenilikler gerçekleştirdik. Mesleki Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz yenilikleri Meslekî Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile tüm Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla bugünde Zonguldak’ta bulunuyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, UNICEF ile bakanlık olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahilik kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ahilik sistemi bu çalışmada en önemli çıkış noktamızdır. Yapacağımız çalınmaları projelendirerek kurgumuzu bu şekilde yaparak yeni çıraklık sistemi diyebileceğimiz bir sistemi ve bu kapsamda METYAP projesini ortaya koyduk. Bu proje ve inşallah bugünkü tanıtım ve bilgilendirme toplantımız ilimiz Zonguldak ve ülkemize hayırlara vesile olur. ” dedi.

Program, İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığında görevli Uzman Öğretmen Okan Doğan tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri ve yeni düzenlemelere ilişkin yapılan sunumla devam etti.

Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Oda Başkanları ve sektör, işyeri temsilcilerinden gelen soruları cevaplayarak görüş ve önerilerin dinlenmesi işe toplantı son buldu.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19