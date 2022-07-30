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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler çatı kısmını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Köpeklerin saldırısından kaçan karaca tedavi altına alındı
Zonguldak’ta köpeklerin saldırısından kaçan karaca tedavi altına alındı.
ZONGULDAK 30.07.2022, 13:53
Zonguldak’ta köpeklerin saldırısından kaçan karaca tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Teslim alınan karacanın açık yaraları ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Veteriner kliniğine getirilen karaca burada tedavi altına alındı.