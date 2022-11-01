Kooperatif kuran kadınlar yöresel ürünleri sundu

Zonguldak’ta yöresel ürünlerin korunması ve tanıtımı için kooperatif kuran kadınlar İl Genel Meclisi üyelerine sunum yaptı.

Çaycuma ilçesinde bir süre önce yöresel ürünlerin üretilmesi, korunması ve tanıtılması için kurulan Cumalı Kadınlar Kooperatifi İl Genel Meclisi’ni ziyaret etti. Burada kooperatifin çalışmaları ve üretilen yöresel ürünlerin tanıtımına ilişkin bilgilendirme gerçekleştiren kooperatif üyesi kadınlar, hazırladıkları yöresel lezzetleri üyeleri sundu. Kooperatifin kurulmasında emeği olan Aynur Çakar ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve il genel meclisi üyelerine çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dolma, cevizli kömeç, manda yoğurdu, kestane balı gibi yöresel lezzetlerden tadan üyeler de emekleri ile mücadele veren kadınlara destek olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.