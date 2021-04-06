Kontrolden çıkan pat patın altında kalan sürücü yaralandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana gelen pat pat kazasında sürücü yaralandı.

Karacaören köyünde meydana gelen kazada, Zeki Ö. yönetimindeki pat pat sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü pat patın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.