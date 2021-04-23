Kızılay’da miniklere 23 Nisan hediyesi

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi bağlı Gönüllü Gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinden çıkmayan çocuklara çikolata hediye etti.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi bağlı Gönüllü Gençler 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karaelmas Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara çikolata dağıttı. Etkinlik çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Ardından Gönüllü gençler Karaelmas mahallesinde bütün sokakları gezerek teker teker miniklere çikolata ikram etti. Kızılayın bu anlamlı etkinliği mahalle halkından büyük takdir topladı.