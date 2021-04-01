Kısıtlama nedeniyle hafta sonu tren seferleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD)sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri tren seferlerinin yapılmayacağını açıkladı.

Zonguldak’ta risk haritasının turuncudan kırmıza dönmesinin ardından hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları(TCDD)sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri tren seferlerinin yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan Demir yolları hafta içi ise seferlerin devam edeceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, ’20.03.2021 tarihinde itibaren Karabük-Zonguldak arasında çalışmaya başlayan yolcu trenlerimiz covit-19 salgınında ki vaka artışları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı 03.04.2021 tarihinden itibaren Cumartesi-Pazar günleri çalışmayacaktır. Hafta içi ise aynı saatte çalışacaktır ’şeklinde açıklama yayınladı.