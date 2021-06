Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 101. Yılı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin kurtuluşunun 101’inci yılına özel hazırlanan, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya koyan ‘Sevgi, Barış, Dostluk İçin Söyle’ şarkısının galası yapıldı. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin öncülüğünde 60 kişilik sanatçı ve gönüllü ekibin hazırladığı şarkı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol ve davetlilerin beğenisini kazandı.

Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 101. Yılına özel, Kdz. Ereğli Belediyesi özel bir şarkı hazırladı. 60 kişilik sanatçı ve gönüllü ekibin 6 aylık sürede hazırladığı ‘Sevgi, Barış, Dostluk İçin Söyle’ şarkısının galası Cehennemağzı Mağaraları’nda yapıldı.

Galaya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kent protokolü ve davetliler katıldı.

Gala öncesi düzenlenen kokteylde Kdz. Ereğli’deki 17 Yöresel dernek ve Kadın Gücü Kooperatifi’nin hazırladığı ikramlar sunuldu.

101’inci yıla özel hazırlanan Sevgi, Barış, Dostluk İçin Söyle’ şarkısının klibi katılımcıların yoğun beğenisini aldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kendisinin de bir bölümünü seslendirdiği şarkıyı sanatçı ve gönüllülerle birlikte sahnede tekrar söyledi.

Başkan Posbıyık, klibin hazırlanmasının 6 ay sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Muhteşem bir atmosferdeyiz. Burası Herkül’ün üç başlı köpek Kerberus’u yendiği yer. Burası Hıristiyanlığın ilk ibadet merkezlerinden. Aynı zamanda önemli bir turizm noktası. Biz bu büyülü ortamda bugüne kadar pek çok etkinlik ve konser gerçekleştirdik. Hepsi de hafızalarda unutulmaz izler bıraktı. Arkadaşlarımız 60 kişilik sanatçı ve gönüllü ekiple uzun zamandır hummalı bir çalışma sürdürüyor. Ereğli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya koyan “sevgi, barış ve dostluk için söyle” projesi’ni burada gururla paylaşıyoruz. Stüdyo çalışmaları ardından Ereğli’miz için önemli tarihi, kültürel ve turistik yerlerde klip için çekimler yapıldı. Umarım bu proje, kurmayı planladığımız belediye orkestrasının ve bandosunun temelini oluşturur. Hayatımızdan müzik eksik olmasın.”

Vali Tutulmaz: "Ereğli’nin Kurtuluş Günü’nü Kutluyorum"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı konuşmada Ereğli’nin kurtuluş gününü kutladı. Tutulmaz açıklamasında şunları söyledi:

“Güzel bir günün, güzel bir akşamında güzel bir mekanda bir aradayız. 101 yıl önceki kahramanlığı, büyüklerimizin gösterdiği gayreti, çabayı, başarıyı kutluyoruz. 101 yıl önceki ortamı tekrar yaşamamak için bizlere düşenleri yapmalıyız. Zor bir coğrafyadayız. İyi çalışmazsak, üretmezsek gelecekte de benzer sıkıntıları yaşayabiliriz. Sevgili başkanımızın söylediği Sevgi, Barış, Dostluğu içimizde sağlamalıyız, eylemde gerçekleştirmeliyiz. Sevgi ve kardeşliğimize büyük ihtiyacımız var. Millet olarak bizden başka bizim dostumuz olmadığını bilerek kendi içimizde birlik olmalıyız. Bu tür etkinlikleri turizmin bir parçası olarak algılamamız gerekiyor. İlçeleri ve beldeleriyle Zonguldak yeni turizmin gözdesi olma yolunda ilerliyor. Çok değerli potansiyeller var. Yeşilin her tonuyla, doğal güzelliklerin her tonuyla, şelaleleriyle, kanyonlarıyla İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla çok iyi bir potansiyel var. Başka illerde bulunmayan bir endüstri mirasımız var. Doğal ve kültürel özelliklerinin yanında kendine has güzellikleriyle turizmi geliştirme imkanına sahibiz. Turizm sadece kamu eliyle yürütülecek bir iş değil. Özel sektörün de bu işin içinde olması lazım. Turizmde artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Biz de yarışabilmek için diğer yerlerden ayıran özelliklerimizi ön plana çıkartmalıyız. İlde ‘Turizm Tanıtım Ofisi’ni oluşturduk. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde almaya başlayacağız. Her beldesi, ilçesi, merkeziyle turizmin önemli yerlerinden biri haline getireceğiz ilimizi. Bundan şüpheniz olmasın. Yaptığımız çalışmalarla, yapılacak çalışmalarla Zonguldak’a gelmemek bir eksiklik hissedilecek.”

Piyale Paşa Konağı’nı gezdiklerini ifade eden Vali Tutulmaz, ihale hakkında bilgiler vererek, “Başkanımız talep etti, biz de hemen gereğini yaptık. 2,5 milyonluk bir ihaleye hemen 13 Temmuz’da çıkıyoruz, onun da bilgisini buradan veriyorum. Ereğli’ye elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Daha yeni tren yolunun yürüyüş yoluna çevrilmesi için Kaymakamlığımıza gerekli desteği yaptık. Kdz. Ereğli’nin yanındayız.” İfadelerini kullandı.