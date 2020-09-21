Kdz. Ereğli’de yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitim öğretim bugün itibariyle başladı. Kaymakam Çorumluoğlu törenin ardından ilk ders zilini çaldı.

Kdz. Ereğli’de mesafe, hijyen ve sosyal mesafeli yüz yüze eğitim öğretim dönemi başladı. Kestaneci İbrahim İzmirli İlkokulu’nda resmi tören düzenlendi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, şube müdürleri katıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’na göre okullarda her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemizde okul öncesi eğitimde 1,300 öğrenci ve ilkokul 1.sınıflarda 2,325 öğrenci 21 Eylül Pazartesi günü ‘’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’na göre her türlü önlemin alındığı okullarımızda; 21-25 Eylül tarihleri arasında haftada 1 gün 30 dakikalık 5 ders saati,28 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında haftada 2 gün 30 dakikalık 5 ders saati,5 -9 Ekim tarihleri arasında haftada 2 gün 30 dakikalık 5 ders saati olacak şekilde büyük bir özlem ve heyecanla yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu öğrencilerimizle aynı zamanda uzaktan eğitim faaliyetleri de devam edecektir.278 öğrencimiz de taşımalı eğitim kapsamında taşınarak okullarında eğitim görmektedir.

Diğer sınıf düzeylerinde de 30,000 öğrenci TRT EBA TV,EBA ve EBA Canlı Ders ile diğer platformlardan uzaktan eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Evinde internet ve bilgisayar olmayan öğrencilerimizin faydalanabilmesi için tüm okullarımızda EBA Destek Noktaları oluşturuldu. Ayrıca internet altyapısı olmayan köylerimizde yaşayan öğrencilerimiz için de Mobil EBA Destek Noktaları oluşturularak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.”