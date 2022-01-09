Kdz. Ereğli Zafer Men takımı 7. Haftayı da kayıpsız atlattı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Grubu 2021-2022 sezonunun 7. Haftasında Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı deplasmanda karşılaştığı Tosya Veteranları takımını 3-0 yenerek bu haftayı da kayıpsız atlattı.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı 2021-2022 sezonunun 7. Haftasında bu gün Tosya’da Tosya Veteranları takımı ile karşılaştı. Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Hayrettin (2) ve Şaban’ın attığı gollerle 90 dakika sonunda 3 gol ve 3 puanla gülen taraf oldu. Yoluna namağlup lider olarak devam eden Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımında bu günkü karşılaşmada Erdal Ekim, Mustafa Çakır, Öner Can, Ahmet Fidan, Murat Üçpınar, Hasan Sezgin, Mehmet Ali Köseoğlu, Emin Danışmaz, Hayrettin Uzun, Murat Sesli ve Şaban Kuzu kadroda yer aldı. Kulüp Başkanı Turgut Tanyıldız tüm futbolculara ve teknik heyete verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederken, bu sezon hiç fire vermeden namağlup olarak yollarına devam ettikleri söyledi. Takım kaptanı Murat Sesli’de güzel futbolle birlikte 90 dakika sonunda galip gelip sahadan 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek kendilerine destek veren kulüp yöneticileri, teknik heyet ve özellikle sahada en iyi şekilde mücadele eden takım arkadaşlarını tebrik edip teşekkür etti. Sesli, bundan sonraki maçlarıda kazanıp sezonu lider olarak tamamlayacaklarına tüm takım olarak inandıklarını söyledi.