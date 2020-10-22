Kdz. Ereğli Belediyesi halı saha yapıyor
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK, CUMHURİYET HALK EVİ YANINDA, MURTAZA VE ABALI BÖLGESİ GENÇLERİNİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİREREK HALI SAHA YAPIM ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Halk Evi yanında Murtaza ve Abalı bölgesi gençlerinin taleplerini yerine getirerek halı saha yapım çalışmalarını başlattı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Murtaza Mahallesi’nde bulunan merkez Cumhuriyet Halk Evi yanında yapımına başlanan halı saha çalışmalarını yerinde takip etti.
Bölgedeki gençlerin taleplerini yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Posbıyık, şu açıklamada bulundu:
“Bu bölgede yaşayan Meclis üyelerimizden Yılmaz Partlak ve Yahya Çakır konuyu dile getirdiler. Benim de mahallem burası. Bölgedeki gençler ile birlikte geldiler. ‘Halı sahaya ihtiyacımız var’ dediler. Biz de gençlerimizin taleplerini yerine getirdik. Bir süredir çalışıyoruz. İnşaatımız hızla devam ediyor ve bu mahallede olan gençler belli saatlerde burada ücretsiz, para almadan maçlarını yapabilecekler.”
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