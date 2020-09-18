Kaymakam Yılmaz, " Virüsü el birliğiyle yeneceğiz”
ALAPLI İLÇESİNDE PANDEMİ SÜRECİNİN BAŞLADIĞI 12 MART TARİHİNDEN BU YANA 251 VAKANIN YAŞANDIĞI, 206 KİŞİNİN İYLEŞTİĞİ, BİRİ YOĞUN BAKIMDA OLMAK ÜZERE 39 KİŞİNİN İSE TEDAVİSİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.
Alaplı İlçesinde Pandemi sürecinin başladığı 12 Mart tarihinden bu yana 251 vakanın yaşandığı, 206 kişinin iyileştiği, biri yoğun bakımda olmak üzere 39 kişinin ise tedavisinin sürdürdüğü belirtildi.
Alaplı Gazeteciler Derneği’ne nezaket ziyaretinde bulunan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada Dernek Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Kaymakam Yılmaz, pandemi sürecinde alınan önlemleri uyguladıklarını ve denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Bugüne kadar vakaların kontrol altına alınması noktasında iyi bir sınav verdik. Yalnız yakın akrabalar ve komşuluk ilişkileri sebebiyle vakalar yaşanıyor. İlçe salgın denetim merkezi oluşturduk. Yalnız risk halen devam ediyor. Pandeminin başladığı 12 Mart tarihinden bu yana ilçemizde toplam 251 vakamız oldu. 6 kişi vefat etti. 206 vakamız iyileşti. Biri yoğun bakımda şu anda 39 PRC’si pozitif hastamız var. 180 kişi bu vakalarla bağlantılı olarak izolasyonda" dedi.
Kaymakamlık bünyesinde kurulan Alaplı İlçe salgın denetim merkezimi 10 işyerine hijyen kurallarına uymadığı için 3 Bin 180 TL ceza kesildiğinde de dikkat çeken Kaymakam Yılmaz, maske yasağına uymayan 110 vatandaşımıza kişi başına 900 TL ceza yaptırım uyguladıklarını sözlerine ekledi.
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