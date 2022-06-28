Kaymakam Koşansu incelemede bulundu

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağış sonrası Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve yanındaki heyet incelemede bulundu.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağışın durmasının ardından Çaycuma Kaymakam Vekili Ömer Övünç Koşansu ve yanında bulunan kurum müdürleri kağıt fabrikasının orada bulunan dere yatağına ve çevre su basan iş yerlerini incelemede bulundu. Emniyet ekipleri etrafta güvenlik tedbirleri aldı.