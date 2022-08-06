Kavşakta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Perşembe ışıklı kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ankara-Bartın Karayolunda meydana geldi. İlçe girişinde bulunan Perşembe ışıklı kavşağında F. T. hakimiyetindeki 67 ZN 439 plakalı otomobil, Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan S. C. yönetimindeki 67 AR 466 plakalı kamyonet kavşağa geldiği esnada kaza yaşandı. Kazada S.C. isimli şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.