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Karşıya geçerken aracın çarptığı genç kız yaralandı

Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız ayağından yaralandı.

ZONGULDAK 05.04.2021, 18:57
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Karşıya geçerken aracın çarptığı genç kız yaralandı

Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız ayağından yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Toyota marka 67 AAP 630 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen A.D isimli genç kıza çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan genç kızı ilk müdahale sonrası Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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