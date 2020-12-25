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Karaöz dualarla anıldı
Geçtiğimiz hafta sonu yaşamını yitiren Devrek Belediyesi Yazı İşleri Müdür Vekili Şayeste Karaöz’e mezarı başında Kur’an-ı Kerim okutuldu.
ZONGULDAK 25.12.2020, 15:29
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Geçtiğimiz hafta sonu yaşamını yitiren Devrek Belediyesi Yazı İşleri Müdür Vekili Şayeste Karaöz’e mezarı başında Kur’an-ı Kerim okutuldu.
59 yaşında ebediyete intikal eden Şayeste Karaöz Devrek Belediyesinde 30 yıldır görev yapıyordu. Karaöz için çalışma arkadaşları öğle arasında Devrek Şehir Mezarlığındaki mezarı başında Belediye Din Görevlisi Muhammet Çekidekçi tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve ruhuna şad edildi.Törene Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve belediye personeli katıldı.
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