banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!

Kanalizasyon hatlarındaki sorunlar çözüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde kanalizasyon şebeke hatlarının tıkanan bölgelerde çalışma yapıldı.

ZONGULDAK 30.04.2021, 17:02
4
Kanalizasyon hatlarındaki sorunlar çözüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde kanalizasyon şebeke hatlarının tıkanan bölgelerde çalışma yapıldı.

Kandilli Beldesinde kanalizasyon şebeke hatlarının tıkanan bölgelerinde, Alaplı Belediyesi’nden temin edilen vidanjör araç ile açma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın açıklamada bulundu. Başkan Aydın, “Bugün yapılan çalışmalar sonucunda, hatlarda oluşan sorunları çözüme kavuşturduk. Araç ve ekipman tedarik ederek çalışmalarımızda desteğini bizden esirgemeyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e teşekkür ediyorum.” Dedi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?