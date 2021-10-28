Jandarma, okul önlerinde ve servis araçlarında denetim yaptı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince okul önlerinde ve servis araçlarında denetimler gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, çocukların eğitim öğretim yılını daha güvenli ve sağlıklı bir süreç içerisinde geçirmelerini sağlamak maksadıyla, okul önlerinde ve okul servis araçlarında pandemi ve trafik kuralları çerçevesinde kontroller yapıldı. Öğrencilere ve okul servis aracı şoförlerine Covid-19 ve trafik kuralları konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, eğitim öğretim dönemi boyunca söz konusu kontrollere devam edeceği belirtildi.