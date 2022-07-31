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İlçe Tarım Müdürü’nün tayini çıktı

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde uzun yıllardır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan Coşkun Ulutaş’ın tayini çıktı.

ZONGULDAK 31.07.2022, 23:06
İlçe Tarım Müdürü’nün tayini çıktı

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde uzun yıllardır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan Coşkun Ulutaş’ın tayini çıktı.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş’ın yeni görev yeri belli oldu. 8 yıl sonra tayini çıkan İlçe Müdürü Ulutaş sosyal medya hesabından yeni görev yerini; "Yeni işyerim, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ankara" olarak paylaştı.

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