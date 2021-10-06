İl Sağlık Müdürü Güner, obeziteye dikkat çekti

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Ertuğrul Güner obeziteye dikkat çekti.

Obezitenin tüm dünyada sıklığı giderek artan bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, obezitenin önlenmesi ve tedavisinde ilk ve önemli adımın farkındalığın artırılması olduğunun altını çizdi. Güner, "Obezite tüm dünyada sıklığı giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Obezitenin önlenmesi ve etkin tedavisinde ilk ve en önemli adım obezite konusunda farkındalığı artırmaktır. Obezite, DSÖ tarafından sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Obezite,endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi ve psikososyal durum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Yani obezite beraberinde getirdiği hastalıklarla yaşam kalitesini azaltmakta ve ölümlere sebep olmaktadır. Yetişkinlerde fazla kiloluluk ve obezite Avrupa’daki Tip 2 Diyabetin yüzde 80’inden, iskemik kalp hastalıklarının yüzde 35’inden ve hipertansiyonun yüzde 55’inden sorumludur ve her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır.

DSÖ verilerine göre 1975’ten beri obezite neredeyse üç katına çıkmıştır. Ülkemiz özelinde ise Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasına göre Türkiye’de obezite sıklığı; erkeklerde yüzde 20,5, kadınlarda yüzde 41,0 olarak toplamda yüzde 30,3 olarak bulunmuştur. Her 100 bireyden 30’unun risk altında olduğunu düşündüğümüz zaman obezitenin halk sağlığı sorunu olduğunu anlıyoruz.

Bir halk sağlığı sorunu olarak pandemi ile de beraber giderek artan obezitenin önlenebilir olduğunu unutmamamız gerekir. Obezite ve fazla kilonun asıl nedeni tüketilen ve harcanın kalori arasındaki enerji dengesizliği; yani aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Ve bu durumun yanında fiziksel aktivite azlığıdır. Bu konuda halkımıza yaşam tarzı değişikliği sürecinde ilimizde İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde Beslenme Danışmanlığı Birimlerinde belirli günlerde mesai saatleri içinde ücretsiz bir şekilde diyetisyenlerimiz tarafından hizmet verilmektedir" ifadelerine yer verdi.